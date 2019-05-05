إلغاء حفل زفاف شقيق بريانكا شوبرا.. وتقارير تُلمح إلى الانفصال

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم الغاء حفل زفاف شقيق الممثلة بريانكا شوبرا سيدهارث شوبرا مؤخرًا، وتشير حسابات خطيبته إيشيتا كومار

على وسائل التواصل الاجتماعي إلى انفصالهما قبل أيام من الزفاف، حيث كان من المقرر أن يتزوج شقيق بريانكا، سيدهارث شوبرا، في نهاية أبريل.

كانت بريانكا شوبرا قد حضرت إلى الهند خصيصًا لحضور حفل زفاف شقيقها، لكنها عادت بعد بضعة أيام، وقيل وقتها أن الحفل جرى تأجيله ولم يُذكر أسباب ذلك، في حين ذكرت تقارير في وقت سابق أن التأجيل بسبب خضوع خطيبة سيدهارث لعملية جراحية طارئة.

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وفقًا لتقرير نشر في “مومباي ميرور”، قامت إيشيتا بنشر صورة جديدة عن نفسها، في أثناء تواجدها في مطعم بمفردها وعلقت عليها “الاستعداد إلى بدايات جديدة، مع الوداع قبلة على النهايات الجميلة”.

كانت بريانكا قد حضرت حفل خطوبة الشقيق وإيشيتا في فبراير ورحبت بها في العائلة بمشاركة صورة، كتبت عليها، “فخورة جدًا بأخي الصغير، إيشيتا مرحبًا بك في العائلة. أتمنى لك التوفيق في المستقبل”.

من ناحية أخرى، كانت ملكة جمال العالم السابقة والممثلة فد لفتت الانتباه اليها بشدة خلال وقوفها على سجادة حفل توزيع جوائز الـ”بيلبورد”، أمام عدسات المصورين، وقد ارتدت فستانًا، مع شق طويل من الامام، لامعًا بأكمامه الطويلة، مع حزام أبيض رقيق عند الخصر حدّد تلك المنطقة وأظهر نحافتها.