كارول تتبنى صيحة الكتف الواحد وميريام بتصميم قديم.. إطلالات النجمات هذا الأسبوع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت نجمات عربيات بأجمل الإطلالات على مدار الأسبوع الماضي، وأخريات لم تكن إطلالاتهن مفعمة بالإبهار من ناحية الفساتين. نستعرض لك إطلالات النجمات الأكثر والأقل أناقة في ما يلي:

هيفاء وهبي

كالعادة، اختارت هيفاء وهبي إطلالة الفستان القصير وتكمله بالبوب العالي فوق الركبة، حتى باتت الإطلالة تقليدية ليست خاطفة.

نانسي عجرم

إطلالة غير تقليدية لنانسي عجرم، أعجبتننا الإطلالة الكاجوال بستايل نانسي الناعم، ولم تكن بعيدة عن الأنثوية بتنسيق بلوزة سوداء بكتف واحد، مع سروال من الجينز, إطلالة بسيطة وراقية في ذات الوقت.

رانيا يوسف

اختيار رانيا يوسف الشورت القصير والبلوزة الكاشفة لم يكن صائبًا هذه المرة، وبات معتادًا وبسيطًا لا يلفت الانتباه، وخاليًا من الإبهار.

مايا دياب

ظهرت مايا دياب بإطلالة مثيرة وجريئة كشفت عن بطنها وخصرها النحيف، فاكتفت بتنسيق صدرية براليت باللون الفضي البراق، ونسقت معها بنطلون باللون الأسود عالي الخصر.

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نجوى كرم

أحببنا إطلالة نجوى كرم بفستان أبيض منفوش عند منطقة الصدر بصيحة الريش بلا كتفين من رامي قاضي، مع شق جانبي على طول الساق، اللوك جاء عصريَا وجديدَا، ابتعد فيه نجوى عن التصاميم التي باتت تقليدية ومكررة عليها.

نادين نجيم

كانت إطلالة نادين نسيب نجيم في غاية الرقي والنعومة، بفستان من زهير مراد، وتصميم قصير بالشق العميق من ناحية الصدر، وفتحة صغيرة للساق، زادها أناقة.

ميريام فارس

اعنمدت فستانا أسود وفضي، مع حذاء مماثل، لكن بدا التصميم قديما للغاية، إضافة إلى أن لونه جعل ميريام تبدو باهنة.

كارول سماحة

الفنانة اللبنانية تبنّت صيحة الكتف الواحد في الآونة الأخيرة، ومن يفتح صفحتها على إنستغرام ويراقف التصاميم التي اختارتها خلال الأشهر القليلة الماضية سيلاحظ مدى ارتباطتها بها. ربما يجدر عليها الخروج عن المألوف قليلا.