كيم كارداشيان ستجني الملايين من علامة أزياء سرقتْ أفكارها!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد حملةٍ قضائية قامت بها نجمة برامج الواقع، كيم كارداشيان، على شركةٍ "سرقت" أفكارًا من ملابسها، التي تظهر بها في صورها عبر حسابها الشخصيّ على إنستغرام، بات من الواضح، أنّ النجمة في طريقها للحصول على مبلغٍ ضخمٍ، قد يصل إلى مليون دولار للصّورة الواحدة.
وأقامتْ كارداشيان دعوى قضائية ضدّ شركة الأزياء الأميركية، "ميس غايديد"، لقيام الأخيرة، بتقليد وبيع تصاميم ملابس، كانت قد ارتدتها كارداشيان في مناسباتٍ عدّة، ونشرتْ صورها عبر حسابها الخاصّ على إنستغرام، ممّا دفع العديدين للاعتقاد، بأنّ السّيّدة المثيرة للجدل، تعمل مع الشّركة.
ورغم أنّ كارداشيان قدّمتْ مستنداتٍ جديدة، تخصّ الدعوى، تقول فيها، إنّ الشّركة تكسب ما بين 300 ألف دولارٍ و500 ألف دولار، للمنشور الواحد المسروق من أفكار أزيائها، إلا أنّها طالبتْ بتعويضٍ، تبلغ قيمته 10 ملايين دولار.
فيما عمل فريقها القانونيّ على خفض المبلغ إلى 5 ملايين دولار، أو ما يعادل قرابة مليون دولار للمنشور الواحد.
كما ادّعتْ كيم في الملفات القانونية، التي قدّمتها، أنّها غالبًا ما ترفض عروضًا للتعاون المشترك، حتى لا يرتبط اسمها بالشّركات، التي تعتبرها ضارةً بعلامتها التجاريّة الشّخصيّة.
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