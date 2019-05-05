روتانا تحتكر محمد رمضان لـ 3 سنوات!

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2019 06:51 صباحاً - تعاقدت شركة روتانا مع النجم المصري محمد رمضان، بعقد احتكار لمدة ثلاثة سنوات؛ لإنتاج جميع أعماله الفنية ما بين مسلسلات وأفلام وأغاني وكليبات وأيضا تنظيم حفلاته بمختلف أرجاء الوطن العربي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الشركة في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، فإن سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لـ“روتانا للصوتيات والمرئيات“، أعلن عن تعاقد الشركة مع النجم المصري الشهير محمد رمضان.

وقال البيان، إن الشركة تعاقدت مع رمضان باعتباره مصريا وعربيا خالصا ومشواره مكلل بالنجاح والحب والتقدير والاحترام، وأعماله التلفزيونية والسينمائية والمسرحية والغنائية.

وأوضح أن سالم الهندي، ومحمد رمضان وقعا اتفاقية أصبح بموجبها ”رمضان“ واحدا من نجوم ”روتانا“ والذي تقوم بدورها بإنتاج الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر، ذلك خلال فترة تعاقدية مدتها ثلاث سنوات.