مبارك يحتفل بعيد ميلاده الـ91 مع عائلته

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2019 12:58 صباحاً - كعادتها كل عام وعقب تنحيه عن الحكم في مصر، احتفلت عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ91 والذي يوافق الرابع من مايو من كل عام.

وظهر الرئيس الأسبق مع زوجته السيدة سوزان مبارك وحفيده عمر علاء مبارك، حيث بدا بصحة جيدة.

ونشر كريم حسين أدمن صفحة “أنا آسف يا ريس”، صورة مبارك مع زوجته وحفيده، قائلا إنها أحدث صورة للرئيس الأسبق الذي يقيم قي شقته مع عائلته بمنطقة مصر الجديدة والتقطت اليوم.