أمل علم الدين تمنعُ زوجها من ممارسة هوايته المُفضّلة.. ما السبب؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف النجم الأمريكي جورج كلوني، أنه ممنوعٌ من ركوب الدراجات النارية نهائيًا بقرارٍ من زوجته المحامية أمل علم الدين.

جاء ذلك بعد تعرضه لحادثٍ مخيف أثناء قيادة دراجته النارية، خلال وجوده في إيطاليا الصيف الماضي.

وقال كلوني مازحًا خلال إحدى عروض مسلسله الجديد "Catch 22" إنه ممنوعٌ من ركوب الدراجات بأمر من زوجته، وأضاف: "تعرّضت لحادث مروع حقًا، كنت أقود دراجتي النارية بسرعة 113 كيلومترًا في الساعة، واصطدمت بسيارة وسقطت على الأرض، لذا لن أركب الدراجات النارية".

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ورغم أن كلوني أُصيب وقتها بجروحٍ طفيفة في الحوض، وكدماتٍ في الساق والذراع، نُقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن الحادث خلف صدمة كبيرة عند زوجته، مما دفعها لمغادرة سردينيا مباشرة بعد الحادث في حالةٍ من الهلع والخوف وجعلها تفكر في تدابير لمنع زوجها من ركوب الدراجات النارية.

ولم يكن كلوني وحده في تلك الحادثة، حيث أصيب أيضًا شريكه في الإنتاج غرانت هيلسوف، والذي منعته زوجته أيضًا من ركوب الدراجات النارية، نتيجة ذلك، وفي هذا الصدد علّق كلوني قائلاً: "لقد أفسدنا الأجواء، وزوجاتنا قلن إنهن لن يسمحن لنا مطلقًا بركوب الدراجات النارية مرة أخرى".