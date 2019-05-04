الملكة إليزابيث تُوبّخ ميغان ماركل قبل زواجها من الأمير هاري.. إليك التفاصيل!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وبّخت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، قبل زواجها من الأمير هاري بسبب البيض.
وكشف كتاب نُشر حديثًا في لندن من تأليف المختصة بالشؤون الملكية، كاثي نيتشول، أن الواقعة حدثت في قصر وندسور الملكي في شهر أيار/مايو العام الماضي.
وأوضحت: "غضبت ماركل بسبب وجود البيض في الطعام المُعد لضيوف الزفاف، بدعوى أن بعضًا منهم وخاصة زملاءها الممثلين لا يتناولون البيض بسبب اتباعهم نظامًا غذائيًا خاصًا".
وأشارت: "ماركل دخلت في جدال مع الطباخ الملكي، الذي أكد لها أن الطعام لا يحتوي على البيض، رغم أنها تذوقته ووجدت أنه يشتمل على البيض".
وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قالت الكاتبة: "في تلك اللحظة دخلت الملكة إليزابيث القاعة ولاحظت الجدال بين ماركل والطباخ الملكي… فاقتربت من ماركل وأخذتها جانبًا، وقالت لها بغضب: ميغان.. نحن في هذه العائلة لا نتحدث مع الناس بهذه الطريقة".
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