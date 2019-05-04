لماذا لم يستطع ليوناردو دافينشي إنهاء لوحة "الموناليزا"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن دافينشي رسم بيده اليسرى، إلا أن الباحثين قالوا إنه قام بالتلوين بيده اليمنى ويعتقدون أن الإصابة ربما أجبرته على ترك العديد من الأعمال غير مكتملة.

يبدو أن الرسام العالمي الراحل الإيطالي ليوناردو دا فينشي، قد فشل في إكمال لوحة الموناليزا مجبرًا، بسبب المرض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفق دراسة جديدة، أن دافينشي لم يُكمل لوحة "الموناليزا" بعد تعرضه لحمى وإغماءة تسببت في التأثير على يده وأصبح غير قادر على حمل فرشاة التلوين.

وكشف بحث منشور في مجلة الجمعية الملكية للطب، عن صورة نادرة ليد "دافينشي" اليمنى، ملفوفة بالملابس مثل ضمادة وفي وضع صلب متقلص.

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وعلى الرغم من أن دافينشي رسم بيده اليسرى، إلا أن الباحثين قالوا إنه قام بالتلوين بيده اليمنى ويعتقدون أن الإصابة ربما أجبرته على ترك العديد من الأعمال غير مكتملة.

وتؤكد الأدلة والسير الذاتية للفنان أن الحالة أثرت على قدرته على حمل لوحات وفرشاة الطلاء بيده اليمنى، إلا أن الباحثين قالوا إن السكتة الدماغية لم تكن سببًا محتملًا.

وقد سبق أن أشارت التقارير إلى أن الفنان أصيب بسكتة دماغية في المراحل الأخيرة من حياته المهنية، ما أضعف الجانب الأيمن من جسده.