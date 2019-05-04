شاهدوا إليسا تغازل نانسي عجرم.. وسيرين عبدالنور تدخل على الخط

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كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 03:56 مساءً - حظيت الحلقة الختامية من برنامج “لهون وبس”، التي حلت فيها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كضيفة، على إعجاب واسع من قبل زملائها في الوسط، الذين سارعوا لإبداء سعادتهم وفرحتهم بها. وقدمت نانسي عجرم أغنيات خاصة بزميلاتها اللواتي اختارهن هشام حدّاد مقدم البرنامج، فغنت “خليك عالأرض” لـ نجوى كرم، “عايزة الرد” لـ نوال الزغبي، “بحب فغرامك” لـ لطيفة التونسية، “يا مرايتي” لـ إليسا و”قالولي عنو كلام” لـ هيفاء وهبي.
إضافة إلى باقة من أغنياتها المميزة منها “بدنا نولع الجو”، “الحب زي الوتر”، ياي سحر عيونو”، “شيخ الشباب”، “ما تيجي هنا”. فأبدت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور، إعجابها بصوت مواطنتها المطربة نانسي عجرم، بعد حلول الأخيرة ضيفة على برنامج “لهون وبس”.
ونشرت الفنانة سيرين عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” تغريدة، وجهتها للمطربة الشهيرة قالت فيها: “صوت نانسي عجرم بخليك تبتسم بدون ما تقصد وأغانيها!!! آه يا قلبي غرام على الحل، لهون وبس”.
فيما سارعت نانسي للرد على مديح سيرين لها فعلقت قائلة: “حبيبيتي، شكرا ليكي جدًا، أنا بحبك”.
كما حرصت الفنانة إليسا على مغازلة نانسي بعدما غنت أغنيتها “يا مرايتي” في البرنامج، فقالت لها عبر صفحتها بتويتر” بحبك بارك الله فيك”.
يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم حلت الخميس، ضيفة على الفنان الكوميدي هشام حداد، في الحلقة الختامية من برنامج “لهون وبس” لهذا الموسم، والذي يذاع عبر قناة “LBCI”، وتحدثت فيه عن مشوارها الفني ونجحاتها،وحياتها الأسرية وغيرها.
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