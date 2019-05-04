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كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 02:55 مساءً - شهد اجتماع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، الذي أقيم نهاية شهر إبريل في الأردن، شجار وتشابك بالأيدي بين عدد من الوفود.
وفي موقف قطري غاشم ، تعرض ممثل قطر بالإتحاد العربي للصحافة الرياضية للطرد بعد الفوضى العارمة التي سببها بإدعاءات تخص شعار المملكة على لوحة الوفود .
ووفقاً للمحلل السياسي والرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وابحاث الشرق الأوسط ، فقد إدعى الممثل القطري أن الشعار يعني أن “قطر في الشبك ” .
وأظهر مقطع فيديو هجوم من جانب الممثل القطري على الجميع وفوضى عارمة وارتفاع الأصوات .
ولم يُكلف الرجل نفسه عناء التحقق من معلومته ، ثم يتضح له بعدها أن الشعار عل كل الوفود ، ليخرج طردياً خاوي الوفاض كاشفاً عن ضغينة نظامه للمملكة والدول العربية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مشادات بين الوفد القطري ورئيس الاتحاد العربي للصحافة بسبب وضع علم السعودية في خانة قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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