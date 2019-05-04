شاهدوا مشادات بين الوفد القطري ورئيس الاتحاد العربي للصحافة بسبب وضع علم السعودية في خانة قطر

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 02:55 مساءً - شهد اجتماع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، الذي أقيم نهاية شهر إبريل في الأردن، شجار وتشابك بالأيدي بين عدد من الوفود.

وفي موقف قطري غاشم ، تعرض ممثل قطر بالإتحاد العربي للصحافة الرياضية للطرد بعد الفوضى العارمة التي سببها بإدعاءات تخص شعار المملكة على لوحة الوفود .

ووفقاً للمحلل السياسي والرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وابحاث الشرق الأوسط ، فقد إدعى الممثل القطري أن الشعار يعني أن “قطر في الشبك ” .

وأظهر مقطع فيديو هجوم من جانب الممثل القطري على الجميع وفوضى عارمة وارتفاع الأصوات .

ولم يُكلف الرجل نفسه عناء التحقق من معلومته ، ثم يتضح له بعدها أن الشعار عل كل الوفود ، ليخرج طردياً خاوي الوفاض كاشفاً عن ضغينة نظامه للمملكة والدول العربية .