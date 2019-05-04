شاهد.. كيف هرب سنجاب من مخالب صقر جائع!

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 02:55 مساءً - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عملية هروب متقنة لسنجاب من بين مخالب صقر جائع.

ويظهر الفيديو السنجاب وهو يحاول الانتقال إلى الطرف الآخر من الغابة عن طريق أسلاك الكهرباء، وكان الصقر واقفا له بالمرصاد. واتجه نحوه مسرعا ليفترسه، وفي هذه اللحظة هرب السنجاب في الاتجاه المعاكس، وفجأة توقف بينما الصقر تابع طيرانها، كونه لا يستطيع التوقف بالسرعة التي يمتلكها السنجاب.