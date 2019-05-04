رضا عبدالعال يتحدث عن فبركة حلقته مع رامز جلال ويكشف عن إصابته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار ظهور المحلل الرياضي رضا عبدالعال، في برومو برنامج «رامز في الشلال»، مع الفنان المصري رامز جلال، العديد من التصريحات التي نسبت إليه عن معرفته بالمقلب.

ونشرت إحدى الصفحات التي تحمل اسمه عبر موقع «إنستجرام»، صورة له بعد تعرضه للمقلب كُتب عليها: «انتظروني في برنامج رامز في الشلال، واعملوا نفسكم مصدقين».

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على الفوز قرر رضا عبدالعال، الرد على ما تم تداوله عنه، بعدما انتشر الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن كشفه فبركة الحلقة والسخرية من البرنامج، وقال في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، إنه لم يكن يعلم نهائيًا بالملقب الذي أعده له رامز جلال في برنامج «رامز في الشلال»، وأقسم بالله على ذلك، وأوضح أن الصفحة التي تتحدث باسمه ما هي إلا صفحة مزورة وسببت له العديد من المشاكل في السابق.

وأضاف، أن حلقته مع برنامج «رامز في الشلال»، خرجت بشكل طبيعي ولم يكن تمثيل أو متفق على المقلب قبلها، وشدد على عدم الانصياع وراء الأخبار التي تنقلها الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشر تدوينة أخرى قال فيها: «مفاجأة أنا مع رامز جلال في رمضان والمقل حقيقي ومعرفش والدليل إن ضلع عندي فيه شرخ وتعالج منه عشان الصفحات التافهة اللي بتشكك».