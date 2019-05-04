تامر حسني يتعاقد مع شركة روتانا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، عن تعاقدها مع الفنان المصري تامر حسني، بعد جلسة مفاوضات جمعت بينه وبين سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ«روتانا» في القاهرة، حيث تم توقيع العقد خلال الجلسة.

وكشفت شركة «روتانا» تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين، والذي بموجبه تنتج الشركة ألبومين غنائيين لتامر حسني، وتقوم بتصوير عدد من الفيديو كليبات من الألبومين من دون تحديد العدد، بالإضافة لإنتاج الشركة دويتو عالمي يجمع بين تامر حسني، وأحد المطربين العالميين الذين لم يتم تحديدهم بعد.

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وأكدت الشركة في بيان لها أن تامر حسني يعتبر هذا التعاقد إضافة كبيرة لمشواره الفني المتنوع ما بين الغناء والتمثيل والتلحين والتأليف.

كما اعتبر سالم الهندي، في البيان الذي أصدرته “روتانا”، أن هذا التعاقد يعكس الواقع الحالي في أن الكبار دومًا ما يلتقون ويتّحدون سويًا لأجل المزيد من العطاء والإبداع والنجاح.

وأضاف: «لا شك أن “روتانا للصوتيات والمرئيات” بهذه الاتفاقية مع نجم وفنان موهوب ومبدع ومميز مثل تامر حسني، هي أيضا ترسّخ بذلك حضورها الكبير كشركة إنتاج وترفيه رائدة وذات خبرة في أم الدنيا مصر الحبيبة، وعند الجمهور المصري المحب والداعم للفن الجميل الذي يقدمه النجم تامر حسني، وسنضع تامر في أعيننا، ونقدم له كل الدعم بما يتوازى مع شهرته وموهبته ومكانته».