المرض يهاجم شذى سبت مجددا وتنقل للمستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد المرض لمهاجمة الفنانة البحرينية شذى سبت، مما استدعى نقلها للمستشفى على الفور.

الفنانة البحرينية نشرت مجموعة صور لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي راقدة على سرير المرض في المستشفى، دون أن تظهر وجهها.

شذى أرفقت الصور بتعليق مؤثر، قالت فيه: “وما ابكاني إلا ليضحكني، وما ابتلاني إلا لأنه يحبني، و‏ما أصابني سوء إلا وقلت خِيره، وما مرني يوم كئيب إلا قلت غدًا أجمل، وما فقدت شيئًا إلا وقلت من الله العوض، فحين تؤمن بكل حواسك بأن الله قادرا على أن يغيرك من حال إلى حال ستجد نفسك مستغنيا عن الدنيا وما فيها”.

وأضافت: “وحين تؤمن بأن الله لم ينسى أحد في الكون ستتزن نفسيتك وتقبل الحياة بكل أشكالها حتى وان دمعت عيناك ستجد قلبك دوما مبتسم فالله وحده من ينقذك حين تفلت كل الأيادي، فعندما تثق بأن الله قريبا جداً كل اﻻ‌شياء تصبح بخير.. العافية اذا دامت جهلت، واذا فقدت عرفت فأشكروا الله دائما”.

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وتابعت: “الحمد لله في كل وقت وفي كل حين، الحمد لله حبا، الحمد لله شكرا، الحمد لله يوما وشهرا وعمرا، والحمد لله دائما وابدا، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله على الخيبات والدموع ..الحمد لله على لحظات الإنتظار التي تأخذ من أعمارنا دون هدف واضح”.

واستطردت: “الحمد لله على حزني.. الحمد لله على مرضي قبل صحتي.. الحمد لله على قضائك وجميع قدرك سبحانك، الحمد لله حمدا تطيب به حياتنا وتضمد به ارواحنا، الحمد لله لان رحمته تحفنا وفضله يغمرنا، الحمد لله حمدا نتجاوز به ضيق الأرض للسماء، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

وكانت شذى سبت قد أصيبت في شهر سبتمبر الماضي بأزمة صحية شديدة، تسببت في مكوثها في المستشفى أكثر من شهر، وكشفت الفنانة أبرار سبت وقتها تفاصيل مرض شقيقتها شذى، حيث قالت إن شقيقتها دخلت الطوارئ في بادئ الأمر بسبب ألم في المعدة وشكوك في أن تكون تعرضت للتسمم، إلا أن وضعها الصحي السيء كشف عن إصابتها بأمراض أخرى في المعدة والأمعاء.

فيما قالت الفنانة شيماء سبت أن شقيقتها شذى تعاني من مرض نادر جداً، موضحة أن تشخيص الأطباء أظهر أنها تعاني من شلل في المعدة.