10 ملاحظات في البرومو الأول لبرنامج رامز جلال: يتنكر في ملابس لعبة PUBG ويتلقي الصفعات من ضيوفه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت شبكة قنوات MBC، البرومو الأول لبرنامج رامز جلال الجديد “رامز في الشلال”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

ومع عرض البرومو الأول للبرنامج خطفت أنظار الجمهور 10 ملاحظات في برومو البرنامج، التي كشفت الكثير من التفاصيل عن طبيعة المقلب.

1- ظهر في بداية برومو البرنامج مشهد لبركان في لحظة الانفجار، وهوما أثار تساؤلات الحضور إن كان ذلك له علاقة بالمقلب الذي يعده رامز لضيوفه أم أنه مجرد جذب انتباه للمشاهدين للبرومو فقط.

2- يظهر رامز في البرومو من وسط الأشجار وهو مرتديا بدلة “الشجرة” التي يرتديها المقاتلين في لعبة PUBG للتخفي من الأعداء، وهي اللعبة التي انتشرت مؤخرا وحققت شهرة كبيرة بين الشباب.

3- يظهر رامز في الفقرة الأولى من اللمقلب مرتدي ملابس الإنقاذ دون الكشف عن وجهه، وفي الفقرة التالية يتنكر في شكل غوريلا ضخمة.

4- يستعين رامز جلال هذا العام بضحايا جدد لم يظهروا معه في برامجه من قبل ومنهم الفنانة شهيرة، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي، والفنانة ندى بسيوني، والفنانة سلوى خطاب، وغيرهم.

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5- يتلقى رامز صفعة قوية على وجهه من إحدى ضيفات برنامجه عقب اكتشافها للمقلب وأثناء محاولته تهدئتها وهو ما أصابه بالصدمة.

6- تظهر الفنانة المصرية فيفي عبده خلال البرومو وهي تلقن رامز علقة ساخنة بعد اكتشافها للمقلب.

7- تقوم الفنانة سلوى خطاب بسب فريق عمل البرنامج أثناء تصويرهم لها بعدما اكتشفت المقلب.

8- يتعرض أحد الضيوف للاختناق وهو ما يبدو أنه سينهي المقلب مبكرا، حيث يظهر رامز وهو يحاول مساعدته على التنفس.

9- وجه رامز خلال البرومو عدد من الرسائل لمنتقديه، والذين توقعوا عدم تقديمه لبرنامج جديد هذا العام، ومن ضمن هذه العبارات: “اللي يقولك رامز شطب خلاص، قوله تعالي كل أناناس”، و”انا في المقالب وحش..انا الزعيم في الكار..اللي هيقرب من ملعبي مش هيطلع عليه نهار”، وغيرها

10- يظهر رامز جلال في البرومو بلوك جديد، حيث يطل بشعر أشقر، مما غير من ملامحه، ويبدو أن هذا اللوك موضة هذا العام، حيث اعتمده مؤخرا الفنان المغربي سعد لمجرد أيضا.