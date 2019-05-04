جنات تضع مولودتها الأولى.. وتختار له هذا الاسم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت عدد من التقارير الصحفية أن الفنانة المغربية جنات قد وضعت مولودتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، وذلك مساء الجمعة 3 مايو.

الفنانة المغربية أطلقت على مولودتها نفس اسمها وهو “جنات”، وتلقت الفنانة الكثير من التهاني من جمهورها بقدوم مولودتها الجديدة.

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وكانت الفنانة المغربية جنات قد أعلنت في أول العام الجديد، عن حملها في مولودها الأول، بشكل مباشر خلال الاحتفال بعيد ميلادها، حيث نشرت صورة جمعتها بزوجها المحامي المصري محمد عثمان، والذي ظهر واضع يده على بطنها في مداعبة لجنينهما.

الفنانة المغربية أعلنت عن حملها وطلبت من جمهورها الدعاء لها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “شكرًا لكل اللي هنئوني انا وزوجي وادعولي”.

يُذكر أن الفنانة المغربية جنات متزوجة من المحامي المصري محمد عثمان، والذي احتفلت بزفافها عليه في شهر أغسطس عام 2017 بحفل ضخم في القاهرة، حضره نخبة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، وفيه قدمت النجمة المغربية أغنية خاصة لزوجها بعنوان «يا حمادة» من كلمات أيمن بهحت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما.