مع بلوغها سن الـ 60 .. مادونا في معركة ضد التقدم في السن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على مدار أربعة عقود كانت مادونا هي ملكة البوب الأكثر رواجًا، بأكثر من 300 مليون تسجيل لها حول العالم، وفي حديث لها مع مجلة "فوغ" البريطانية، تحدثت مادونا بالتفصيل عن كفاحها ضد التمييز ضد كبار السن في صناعة الموسيقى، وعلاقتها بأبنائها، وعن عدائها مع الليدي غاغا، مشيرة إلى رحلة كفاحها ضد تقدمها في السن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت المطربة التي اقتحمت المشهد الموسيقي العام 1982: "كان الناس يحاولون دائمًا إسكاتي لسبب أو لآخر، سواء أكان الأمر أنني لست جميلة بما فيه الكفاية، لا أغني جيدًا بما فيه الكفاية، لست موهوبة بما فيه الكفاية، والآن لأني لست شابة بدرجة كافية؛ أنا الآن أحارب بالتقدم في السن، وأعاقب على بلوغي 60 عامًا".

ثم تطرقت النجمة إلى الحديث بصراحة عن علاقاتها بأبنائها، لورديس التي تبلغ من العمر22 عامًا، روكو، 18 عامًا، ديفيد و ميرسي، كلاهما 13 عامًا، وإستير وستيلا، كلاهما ستة أعوام.

وقالت إنها تأسف لإعطاء أطفالها الهواتف، وحظرت بالفعل على ابنها بالتبني "ديفيد" امتلاكها، قائلة:" لقد أنهى علاقتي معهم، ليس تمامًا، لكنه أصبح جزءًا كبيرًا جدًا من حياتهم، لقد أصبحوا غارقين في التصوير وبدأوا في مقارنة أنفسهم بأشخاص آخرين، وهذا أمر سيئ جدًا للنمو الذاتي".

واعترفت أسطورة الموسيقى أيضًا بأنها من بين جميع أطفالها - أربعة منهم تم تبنيهم – تشعر بأنها على صلة كبيرة بديفيد؛ لأنه لديه التركيز والتصميم، وقالت:" أنا متأكدة من أنه حصل عليها مني".

كما تحدثت مادونا عن ابنتها الكبرى لورديس- التي تسير على خطى الراقصة الكوبية كارلوس ليون – في حياتها المهنية.

ووصفت ابنتها بلقبها لولا، وقالت: "لولا موهوبة بجنون، إنها لا تصدق في كل ما تفعله - إنها راقصة لا تصدق، ممثلة رائعة، تعزف على البيانو بشكل جميل، إنها أفضل مني في المواهب، لكنها لا تملك نفس طريقة القيادة".

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واستبعدت شركة "لايك أوف فيرجن" الفكرة القائلة إنها و ليدي غاغا، البالغة من العمر33 عامًا، كانتا أعداء على الإطلاق بسبب أوجه الشبه بين أغنية غاغا "Born This Way" التي أطلقتها عام 2011، وأغنية مادونا "Express Yourself"، التي حققت نجاحًا كبيرًا عام 1989.

وقالت مادونا: ''الناس متحمسون للغاية؛ لأننا كنا أعداء، عندما لم نكن أعداء أبدًا".

وشوهدت كلتاهما معًا في حفلة لأوسي أوسيري في لوس أنجلوس في فبراير؛ ما يدل على اختفاء أي عداء بعد اندلاع الخلاف الأول في عام 2011.

واستمر الخلاف بعد تصريح أدلت به ليدي غاغا، أشارت فيه إلى أن مادونا كانت أقل شأنا منها حين ذاك؛ لأنها لا تجيد العزف على "الكثير من الآلات الموسيقية"، أو حتى "تأليف الموسيقى الخاصة بها".

وفي عام 2016، قالت غاغا: "أنا ومادونا مختلفتان للغاية. لن أجري هذه المقارنة على الإطلاق. لا أقصد إهانة، إنها سيدة لطيفة ولديها تاريخ رائع. إنها أكبر نجوم البوب في كل العصور.. ولكنني أعزف على الكثير من الآلات الموسيقية. أنا أؤلف الموسيقى، أقضي ساعات وساعات يوميًا في الاستديو. أنا منتجة وكاتبة، ما أفعله مختلف".

وردت عليها مادونا بعد ذلك برسم ساخر، وهو هيلاري كلينتون وهي تنظر إلى هاتفها، مع تعليق :"لا أستطيع سماعك لأننى مشغولة للغاية".

وقالت مادونا في حديثها للمجلة أيضًا:"لا توجد نماذج حية بالنسبة لي؛ لأن لا أحد يفعل ما أقوم به، أستطيع أن أنظر إلى النساء اللواتي أعتقد أنهن رائعات ومدهشات - مقاتلات من أجل الحرية، مثل سيمون دي بوفوار أو أنجيلا ديفيز - لكن لم يكن لديهن أطفال".

وأضافت: "بصفتي أمًا لستة أطفال، لا أزال مبدعة وفنانة ونشطة سياسيًا، وأفعل كل الأشياء التي أقوم بها، أعني أنه لا يوجد أي شخص في موقفي".