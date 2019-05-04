كيم كارداشيان تصنع نظارة شمسية خاصة بطفلتها نورث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع تقدم ابنة كيم كارداشيان، نورث ويست في عمرها، تحاول والدتها إدخالها في عالم الموضة شيئًا فشيئًا، لذلك قررت نجمة برامج الواقع صناعة زوجٍ خاص من خط نظاراتها الشمسية الجديد والذي تعاونت فيه مع " كارولينا ليمكي"، من أجل طفلتها الصغيرة.

نشرت كيم، صورةً لابنتها نورث وهي ترتدي سترةً بنقش الثعبان، وبنطلونًا من الجينز، بالإضافةِ إلى نظارةٍ شمسية عصرية من طراز " كارولينا ليمكي"، وعلقت عليها قائلةً: "لم أكن أعتقد أن بناتى سيحببن ملابسي ومجوهراتي، عندما أعود إلى المنزل بعد يوم عملٍ شاق سأجد نورث ترتدي كل ما عندي من الأشياء".

وتابعت النجمة قولها مازحةً: "لقد قمت بصناعة هذه النظارات الشمسية ذات الحجم الصغير خصيصًا لها؛ لأنني لا أريد أن تشاركني نظاراتي"، مضيفةً "أنا أحب الفاشينيستا نورث كثيرًا".

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وفي الشهر الماضي، كشفت كارداشيان ويست أنها بينما تحب إحساس ابنتها بالأناقة، فإنه يتوجب عليها في بعض الأحيان أن تضع قدم ابنتها في المكان الصحيح، خصوصًا فيما يتعلق بالأزياء وظهورها في الأماكن العامة.

بدأ حب نورث للأزياء بالظهور في عمر 3 سنوات، عندما حاولت ارتداء أحذية "Balenciaga" الخاصة بوالدتها والبالغ ثمنها 1700 دولار، ويبدو أن اهتمام أيقونة الموضة الناشئة في الأزياء يواصل نموه.