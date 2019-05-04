ناعومي كامبل عارية تماماً وشعرها الأسود يغطي المستور

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 09:56 صباحاً - شاركت عارضة الأزياء ​ناعومي كامبل​، البالغة من العمر 49 عامُا، في الحملة الدعائية لإحدى الشركات المختصة بمنتجات الجمال والعناية بالبشرة، حيث اختيرت الوجه الإعلاني لخط منتجات العلامة التجارية ” Orgasm “، ومن المقرر إطلاقها يوم 15 من شهر أيار الجاري، وترويجًا للمنتج أطلَّت عاريةً بالكامل.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements https://www.instagram.com/p/BxAaRWvHHD6/NARSissist A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on May 3, 2019 at 9:04am PDT

وظهرت كامبل واقفةً بثقة تامة واعتمدت تسريحة الشعر الأسود الطويل المُستعار الذي يتدلى حتى أسفل قدميها، فغطى صدرها العاري ومنطقتها الحساسة، بينما أبرزت ملامحها الجذابة بالكثير من الهايلايتر اللمَّاع وأحمر الشفاه بلون النيود.

وتشتمل المجموعة صبغة شفاه بالزيت، وهايلايتر سائل يمنح عظام الوجنتين لمسة نعومة، بالإضافة الى لوحة لكريمات متعددة الاستخدامات، وأحمر الخدود.