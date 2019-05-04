شهد برمدا: أحاول تقديم أغانٍ سامية في زمن "الانحدار الفني"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سجلت الفنانة السورية، شهد برمدا، أغاني دينية، أحداها من شارة برنامج للداعية مصطفى حسين، وكذلك سجلت أغنية برنامج "سحر الدنيا" ستطلقهما في شهر رمضان المبارك.

وأكدت الفنانة السورية أن هاتين الأغنيتين هما من ضمن رسالتها الفنية خاصة وأنهما أثرتا بها كثيرًا عندما سمعتهما فأحبت أن تقدمهما بصوتها، مضيفة أنها تحب هذا النوع من الغناء، وتسعد بالأناشيد التي تحمل كلماتها معانٍ سامية.

كذلك؛ تحدثت شهد برمدا أثناء تواجد كاميرا "فوشيا" في كواليس التسجيل والتصوير عن أيامها في شهر رمضان المبارك، والأوقات التي تقضيها مع العائلة وتحضيراتها لما بعد عيد الفطر.