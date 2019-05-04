دنيا بطمة تفتح النار على برنامج "الزمن الجميل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صبت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، جام غضبها، على برامج المواهب الغنائية "الزمن الجميل"، بعد فوز المتسابق اليمني عمر ياسين باللقب على حساب مواطنها المتسابق المغربي علي المديدي.

وكتبت دنيا بطمة - وصيفة الموسم الأول من برنامج المواهب أراب آيدول- عبر حسابها على إنستغرام: "كنت وسأظل من كارهي برامج الهواة التي تكسر اجنحة كل المواهب المغربية التي تشكل خطرا على باقي الزملاء وعلى فنانين في الساحة الفنية مع احترامي لكل الأصوات والمتسابقين ببرنامج #الزمن_الجميل".

وأضافت: "ولد المغرب كان صوت فعلا من الزمن الجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفِي الأخير حتى شهادة دعم لم يشهد بها بل حاز على المرتبة الرابعة اين المصداقية في الموضوع وفكرة تصويت ليس لها أساس من الصحة اصلا فهناك تعاطف مع كل متسابق اوضاع بلده متوتره هذا كل مافي موضوع البرامج".

دنيا بطمة التي شاركت في برنامج " Studio 2M" ولم تنل اللقب، واحتلت المرتبة الثانية في أراب آيدول بعد خسارتها أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان، تابعت في تدوينتها الغاضبة: "لن أستغرب فقد كنت في نفس الموقف من قبل لكن ليس اللقب معيارًا للنجاح ولا شهادة أحد بل الإرادة والطموح والاجتهاد الذي يجعل منك فنانا يثبت وجوده في الساحة الفنية وفي كل زمان ومكان".

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وأردفت: "كنت طعما لارتفاع نسبة مشاهدة البرنامج فقط لكن لن يضيع قدرك في عيون وقلوب المغاربة.. دمت فخرا لبلدك يا ابن المغرب فصوتك اكبر لقب. فقد تابعت هذا البرنامج فقط من أجل سماع عربك وقدراتك الصوتية التي لا مثيل لها #نتيجة_غير_عادلة".

وتنافس المتسابق المغربي علي المديدي في المرحلة النهائية بجانب كل من موسى صعيدي من السعودية، ومحمد شطا من مصر، والمتسابق اليمني عمر ياسين الفائز بالمركز الأول.