هبوط طائرة بوينغ 737 اضطراريا في نهر بفلوريدا وعلى متنها 136 شخصا

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 08:50 صباحاً - نحرفت طائرة ركاب أمريكية من طراز “بوينغ-737″، الليلة الماضية، عن مسار هبوطها على مدرج مطار مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، ما أدى إلى سقوطها في نهر قريب.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الطائرة تابعة لشركة “Miami Air”، وكانت قادمة من خليج غوانتانامو في كوبا وعلى متنها 136 راكبا و7 أشخاص من أفراد الطاقم.

وكتب رئيس بلدية مدينة جاكسونفيل ليني كيري، على صفحته في توتير: “سقطت طائرة تجارية في النهر. وأبلغتني فرق الإطفاء بأنها موجودة حاليا في مكان الحادث”.

من جانبه نشر قائد شرطة المدينة صورا تظهر الطائرة وهي جاثمة في مياه النهر، وأكد أن جميع ركابها بخير، وأنها توقفت في مياه ضحلة ولم تغرق.

وفيما بعد نشرت قناة “WJXT” المحلية صورا حصلت عليها من “مصدر عسكري” تظهر عملية إجلاء ركاب الطائرة.