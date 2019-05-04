تامر حسني ينضم إلى روتانا.. وهذه تفاصيل "العقد الضخم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقّع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي بالعاصمة المصرية القاهرة مع الفنان تامر حسني، عقداً انضم بموجبه الأخير إلى قائمة النجوم المتعاقدين مع "روتانا".

ويتضمّن العقد المبرم بين الطرفين إسطوانتين غنائيتين، وتصوير عدد من الفيديو كليبات لـ"نجم الجيل"، وتدعيم الاتفاقية بدويتو عالمي ضخم يحصد نجاحًا إعلاميًا وجماهيريًا كبيرين، وسيعلن عنه في حينه.

وعبّر الطرفان عن سعادتهما بهذا التعاقد الذي يعتبره تامر حسني إضافة في مشواره الفني الحافل بالعطاءات والنجاحات والتكريمات في مجالات الغناء والتلحين والتأليف والتمثيل والحفلات والكليبات، حيث شدّد على أهمية "روتانا" والآمال التي يعقدها على هذه الاتفاقية لأجل تقديم الجديد والمميز فنيًا كما اعتاد عليه محبوه منه.

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من جانبه، اعتبر سالم الهندي أن هذا التعاقد يعكس الواقع الحالي في أن الكبار دومًا ما يلتقون ويتّحدون سويًا لأجل المزيد من العطاء والإبداع والنجاح، قائلاً: "لا شك أن روتانا للصوتيات والمرئيات بهذه الاتفاقية مع نجم وفنان موهوب ومبدع ومميز مثل تامر حسني".

وكشف الهندي عن أن تعاقد "روتانا" مع تامر، هو باكورة للإعلان عن انضمام مطربين ونجوم آخرين من مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن هذه المفاجآت القادمة سيتم الإعلان عنها في حينها.