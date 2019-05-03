كايلي جينر تُثير الشائعات بخاتم في أصبعها.. فهل خطبت ترافيس سكوت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت النجمة الأمريكية، كايلي جينر الشائعات بأنها مخطوبة لمغني الراب ترافيس سكوت، والد طفلها.

ونشرت كايلي البالغة من العمر 21 عامًا مقطعًا قصيرًا على إنستغرام تتحدّث فيه لمعجبيها عن عدوى فيروسية كانت تعاني منها، وظهر خاتم في إصبعها.

وقالت كايلي: "لا أعرف ما إذا كان هناك شخص آخر مريض في الوقت الحالي، لكني حصلت على هذا الفيروس"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت:"دعني أخبرك. لم أستطع حتى التحرك أمس، ولا زلت أشعر بالتعب اليوم، لكنني أفضل كثيرًا"، ولم تشر من قريب أو بعيد للخاتم الذي كانت ترتديه.

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وفي عيد ميلاد ترافيس الـ28 عامًا الذي احتفلوا به منذ يومين، كتبت "كايلي" على "إنستغرام": "هيا بنا ننجب طفلًا آخر".

وقال مصدر قريب من كايلي :"إنها تتحدث كثيرًا عن إنجاب طفل آخر من ترافيس وأنها تود أن تكون حاملاً بحلول العام المقبل، تتحدث عن ذلك طوال الوقت وتشعر أنها كانت تعني حقًا أن تكون أمًا".

وبدأت كايلي علاقتها مع ترافيس في عام 2017، بعد فترة وجيزة من إنهاء علاقتها الطويلة مع مغني الراب تايغا البالغ من العمر 29 عامًا.