كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 11:53 مساءً - كشفت الفنانة السورية أصالة عبر صفحتها الشخصية على “تويتر” عن موقف أثار دهشتها وتعجبها من صاحبته حيث غرّدت أصالة: “مين قال إنّه الشعور متساوي عند البشر، تخيّلوا فيه واحدة بشر طبيعي، طلبوا منها أهلها تجي على البلد اللي فيها أبوها وهوه بين الحياة والموت، وتكون جنبه بأيّامه الأخيرة، بتتخيلوا إنها قالت (ولادها عندهم امتحان بالمدرسة)، معقول ينجحوا؟! ولو نجحوا وتفوّقوا رح تفرح بنجاحهم”.
الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من جمهورها أن يتساءل من تقصد بهذه الرسالة، لكن أصالة لم ترد على أي من أسئلة الجمهور لتزيد الغموض حول تغريدتها!
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تثير الجدل بتغريدة غامضة.. والجمهور يتساءل: من تقصد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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