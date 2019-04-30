كاميرون دياز دون مكياج في شوارع كاليفورنيا.. فكيف بدت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرتْ النجمةُ الأمريكية، كاميرون دياز، بإطلالةٍ لافتةٍ للنظر في شوارع كاليفورنيا، مرتديةً بنطلون جينز وبلوزة بيضاء، وأكملت إطلالتها بسترة بيج مع حقيبة ظهر، وحذاء رمادي، مع تسريحة شعر "ذيل الحصان".

ولم تضع النجمة الأمريكية مكياجًا على وجهها، وبدت مسترخيةً أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع صديقتها، حيث شوهدت وهي تتناول القهوة ووجبة الإفطار.

وكانت دياز ترتدي خاتم زفافها في يدها اليسرى، وخاتمًا أخضر اللون في اليد اليمنى، بالإضافة إلى أقراط فضية بسيطة في أذنها.

ورغم اعتزال النجمة البالغة من العمر 46 عامًا في مارس من العام الماضي، وإعلانها تفضيل الحياة الهادئة بعيدًا عن العمل في هوليوود، إلا أن عدسات المصورين تُلاحقها.

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وكان آخر ظهور للممثلة في فيلم "آني"عام 2014، ومنذ ذلك الحين تزوجت من عازف الجيتار "بنجي مادن"، 40 عامًا.

وكشفت دياز عن أن السبب وراء اعتزال التّمثيل هو التركيز على الحياة الأسريّة مع زوجها معلنةً عدم رغبتها في العودة مرة أخرى.

والتقت دياز ومادن في عام 2014 عن طريق مصمّمة الأزياء نيكول ريتشي، وتزوجا بعد 7 أشهر خلال حفلٍ صغير بمنزلها في بيفرلي هيلز.