اسيل تعلن عن هذا الخبر السعيد

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Apr 27, 2019
أعلنت الفنانة أسيل عمران على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام ان المسلسل الدرامي الذي شاركت في بطولته “ماذا لو؟” سيعرض عبر المنصة العالمية Netflixقريباً.
مسلسل “ماذا لو؟”، صوّر في الكويت وهو من اخراج حسين دشتي، تأليف فيصل البلوشي بطولة: نور الغندور، عبدالله عبد الرضا، اسيل عمران خالد امين وغيرهم. ومن المقرر عرضه بالسباق الرمضاني.
وتدور قصة العمل عن قضية تحمل مسؤولية الاختيار إذا أُجبر وتحتم على الإنسان اتخاذ قرار ما.
نذكر ان أسيل أطلت في كليب النجم تامر حسني “ناسيني ليه” حيث حقق العمل المصور الذي وقعه المخرج سعيد الماروق، نجاحاً كبيراً.
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