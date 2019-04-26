أمل بوشوشة خارج السّباق الرمضاني.. والسببُ "دولار"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنتظرُ الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد "دولار"، إلى جانب النجم اللبناني عادل كرم، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

والمسلسل درامي أسبوعي من إنتاج شركة "صبّاح إخوان"، يتألّف كلّ جزء منه من 15 حلقة، وهو من جزأين يحمل الجزء الأول اسم "دولار"، بينما يحمل الثاني اسم "مليون دولار".

وكانت بطلة العمل أمل بوشوشة صرّحت من قبل لإحدى الصحف أن الدور الذي قدّمته في المسلسل هو الأصعب في مسيرتها.

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وأشارتْ بوشوشة إلى أنها اعتذرت عن الأعمال التي عُرضت عليها، لأنه كان من الصعب عليها أن تسافر بسبب طفلتها، وتحتاج أن تكون إلى جانبها.

وتردّد في الأوساط الفنية أن المسلسل لن يعرض على الشاشات، بل ربما تكتفي شركة "صبّاح إخوان" ببثه على شبكة "نتفليكس" في يوليو المقبل، ليكون متاحًا أمام جمهور أوسع في العالم.

ومسلسل "دولار" من إخراج سامر البرقاوي وقصّة محمود إدريس، وتأليف وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفّار.