Apr 26, 2019 اصدرت المغنية تايلور سويفت أغنيتها الجديدة Me أو ”أنا“وهي أغنية عن احتفاء الشخص بتفرده. وأكدت “تايلور” انها تريد أن تكون أغنية تجعلهم يشعرون برضا أكبر عن أنفسهم. كما أصدرت “تايلور” الكليب بالاشتراك مع بريندون أوري المغني الرئيسي في فرقة بانيك آت ذا ديسكو. Advertisements وحقق الكليب أكثر من 25 ملايين مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرح العمل. وكان آخر ألبومات “تايلور” (ريبيوتيشن) قد صدر عام 2017 وشمل أغاني مثل (لوك وات يو ميد مي دو) والتي كانت موجهة لأشخاص هاجموها شخصيًا ومهنيًا.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت تطلق اغنيتها الجديدة “مي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.