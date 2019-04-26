النّجمة التّركيّة إيبيك تانريار تحضرُ حفل حنّائها بالحصان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نظّمتْ النجمة إيبيك تانريار، التى سوف يعقد قرانها على مراد ايفلار، في 28 أبريل الجاري، ليلة حنّاء فى كيمير كونترى، حيث فاجئتْ المعازيم بحضورها إلى حفل حنّائها على ظهر حصان أبيض.

عاشتْ النجمة لحظات مؤثرة، حيث قامت العروس، بنشر صور ليلة الحنّاء، التي عكستْ الأجواء، والعادات، والتّقاليد التركيّة، فيما قام أصدقاؤها بنقش الحنّاء على يديها، وصاحبتها الرّقصات والأغانى الفلكلوريّة.

يُذكر، أنّ إيبيك تانريار، هى ممثلة، وعارضة أزياء تركية، ولدت فى 25 أكتوبر، 1980، وتخرّجتْ من جامعة تراكيا، قسم السّياحة. شاركتْ النّجمة في أوّل فيلم لها، العام 2002، وانطلقتْ منه إلى العديد من الافلام، والمسلسلات أهمها: الحقيقة والخيال، وسيلا، ولايمكن بدونك، والعروس اليابانية، وبلائي.