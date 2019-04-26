ورثة برينس يصدرون ألبوما جديدا له في يونيو

أعلن ورثة المغني الأمريكي برينس الذين يديرون أرشيفه الموسيقي صدور ألبوم جديد له يتضمن تسجيلات غير منشورة سابقا في يونيو/حزيران.

وسيصدر هذا الألبوم المعنون بـ"أوريجينالز" والذي يتضمّن 15 أغنية على منصة "تايدل" مدفوعة الأجر في 7 يونيو/حزيران الذي يصادف فيه تاريخ مولد الفنان، ومن المتوقع أن يطرح في الأسواق في 21 من الشهر نفسه.

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وتتضمّن المجموعة الموسيقية التي سجّلت أعمالها خصوصا في الثمانينيات 14 أغنية لم تنشر سابقا أغلبيتها نسخات تجريبية أولى أعدها برينس لفنانين آخرين، بما فيها "مانيك مانداي" التي تصدرت المبيعات كجزء من ألبوم "ذي بانجلز" الصادر سنة 1986 بعنوان "ديفرنت لايت".

ويعد هذا الألبوم هو الثاني الذي يصدر بعد رحيل برينس الذي توفي في أبريل/نيسان 2016 عن 57 عاما إثر جرعة زائدة من الفنتانيل، بعد أن صدر "بيانو أند إيه مايكروفون 1983" السنة الماضية.



ويعد برينس من أشهر الموسيقيين في العالم، وسطع نجمه في الثمانينيات مع ألبوم "بوربل رين" عام 1984 الذي يعتبر من أنجح الأعمال الموسيقية.