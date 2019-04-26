حليمة بولند تكلّف أحد المشاهير غرامة باهظة

كشفت مجموعة البحر القانونية ، أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند حققت انتصاراً قضائياً على أحد المشاهير. وأعلنت المجموعة الخبر عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ونشرت صورة للإعلامية مع النص: “موكلتي الإعلامية حليمة بولند تكسب حكماً بتغريم شخصية مشهورة في السوشل ميديا بعد الإساءة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسنطالب بمبلغ مالي كبير عن الأضرار الأدبية والنفسية”.

يشار إلى أن حليمة لم تعلق على الأمر على حساباتها على المواقع كما أن الخبر لم يوضح هوية الشخصية.

ويذكر أن الإعلامية الكويتية أحدثت ضجة كبيرة مؤخراً بعدما نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الإعلامي فيصل العجمي والفاشينيستا الشهيرة فينيسيا خلال تناولهما الطعام. وأعلنت خبر زواجهما موجهة التحية إليهما كعروسين.

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