المهارات الاتصالية والإعلامية لـ محمود شافعى يشارك بمعرض أبو ظبى للكتاب

يشارك كتاب "المهارات الاتصالية والإعلامية لممارسي العلاقات العامة" للباحث والمحاضر محمود شافعي، بمعرض أبو ظبى الدولى للكتاب فى الفترة من ٢٤-٣٠أبريل والصادر عن دارأمجد للنشر والتوزيع بالأردن.
يذكر أن الكتاب يضم الكتاب عشرة فصول يستعرض من خلالهم نشاة ومفهوم العلاقات
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