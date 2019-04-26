المهارات الاتصالية والإعلامية لـ محمود شافعى يشارك بمعرض أبو ظبى للكتاب

يشارك كتاب "المهارات الاتصالية والإعلامية لممارسي العلاقات العامة" للباحث والمحاضر محمود شافعي، بمعرض أبو ظبى الدولى للكتاب فى الفترة من ٢٤-٣٠أبريل والصادر عن دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن. أمجد للنشر والتوزيع بالأردن. يذكر أن الكتاب يضم الكتاب عشرة فصول يستعرض من خلالهم نشاة ومفهوم العلاقات العامة، كما يتناول العلاقات العامة وعلاقتها بالأنشطة الاتصالية الأخرى مرورًا بالكتابة الإعلامية وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وكذلك دور العلاقات العامة في تنظيم المؤتمرات بالإضافة إلى دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات.

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