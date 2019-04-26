شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أغنيات و3 دويتوهات.. مى كساب تخلع عباءة التمثيل وتطلق ألبوما جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الروش والجن قصادنا يكن يعف يقول يا فكيك نتول ونجن ومش بنون وعلى ودنه التكتيك".. بهذه التركيبة الكلامية الغريبة فاجأت الفنانة مي كساب جمهورها بكشفها الغطاء عن آخر مفاجآت ألبومها المنتظر، عبر إطلاق أغنية "الروش" بشكل فيديو كليب "ليريكال".

وخاضت مي كساب خلال الأغنية تجربة ربما تكون غير معتادة فى المجال بمشاركتها الغناء مع ثلاث مطربات دفعة واحدة، قدمت كل منهن كوبليه مستقلًا ممزوجًا بكوبليه غنائي مكرر مع مي، وجمعت خلالها بين صوتى المطربة شذى والمطربة منة عطية مع المطربة داليا عمر، التى عرفت فيما مضى بكونها من أصوات الأندرجراوند البارزة فى فرقة مشروع هيب هوب.

وأتت الأغنية الجديدة كـ مسك ختام سلسلة أغنيات ألبومها الجديد "أنا لسه هنا"، والذى أطلقت أغانيه فرادى على فترات متقطعة، بداية من الفيديو كليب الرسمي "متغيرة"، إضافة إلى ضمه 6 أغنيات أخرى، منها "يابن اللعيبة" و"اتحملنى" و"جوزي"، مع خوضها تجربة الدويتو أكثر من مرة خلال الألبوم، بداية من أغنية "أيوا فيه من ده" والتى جمعتها مع زوجها اوكا بمشاركة أورتيجا، وأغنية "ببساطة" التى جمعتها لأول مرة مع المطرب المغربي فريد غنام نجم برنامج ذا فويس.

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