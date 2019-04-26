هل تقصدت ابتسام تسكت التشبه بـ هيفاء وهبي في هذه الصورة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 02:56 صباحاً - شاركت الفنانة ابتسام تسكت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام” بصورة لأحدث إطلالاتها العصرية. وظهرت “ابتسام” في الصورة بالجانب الأيسر لها مرتدية معطف جينز كاجوال وأسفله ملابس قصيرة على خصرها، تاركة شعرها منسدلا على كتفيها ونظارة شمس سوداء أوحت لجمهورها بأنها تشبه النجمة هيفاء وهبي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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