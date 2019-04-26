شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. هكذا يظهر أحمد صيام فى دور مدرس لغة عربية مع محمد رمضان فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد صيام تصوير شخصيته ضمن أحداث مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث انتهى صيام من تصوير الديكور الأساسى الأول، لينتقل إلى ديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، إذ جمعت المشاهد بينه وبين رمضان وماجد المصرى.

وتدور شخصية صيام حول "مدرس لغة عربية" فى إحدى المدارس الحكومية التى كان يتعلم بها التلميذ الصغير "محمد حربى"، والذى يجسده محمد رمضان، وخلال الأحداث يظهر صيام محب للحياة ويتعامل مع الناس بالود والمحبة لكل من حوله، ولا يفرق بين الطبقات الإنسانية فى التعامل، حيث يحاول ترسيخ قاعدة مؤثرة لكل من حوله وهى "الحياة لا تسير إلا بالحب والتفاهم والعطاء"، كما يظهر مرتيديا نظارة طبية وملابس تتماشى مع الأحداث .





يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد كبير من الفنانين.