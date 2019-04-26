شكرا لقرائتكم خبر عن "لما شفتها قلبى دق 3 دقات".. "أبو" يختتم حفل التجمع مع محمود الليثى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لما شفتها قلبى دق تلات دقات".. اختار المطرب أبو أغنيته الشهيرة لتكون مسك ختام إطلالته الغنائية بمسرح المنارة بالتجمع الخامس، بحفل جمعه مع العسيلى والليثى وأمير عيد وزاب ثروت وطارق الشيخ وهنا غنيم.

ونثر "أبو" عبق البهجة المتفشى فى أغانيه في أنحاء المكان، بتوليفة أغنيات بداية من "أهواك واتمنى لو أنساك"، مرورا ب"3دقات"، وحتى مفاجأته آلاف الحضور بأغنيته القديمة "مسافر"، والذي شاركها مع مطرب الأغنية الشعبية محمود الليثى، والذي وضع مسك الختام على الحفل الطويل بأغنيته الجديدة "خاينة"، بمشاركة الفنان محمود العسيلي، وتمكن خلالها الليثى من "ترقيص" الجمهور بوصلة رقصاته على المسرح أثناء غنائها ومطالبته إياهم بالتفاعل معها والرقص على موسيقاها.

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ووضع الثنائي أبو والليثى لمستهما الغنائية في ختام مشاركتهما فى إحياء حفل إحدى شركات المياه الغازية الكبرى، أول حفل يجمع سبعة مطربين معا، من نجوم الأندرجراوند ونجوم الأغنية الشعبية، ضم طارق الشيخ والعسيلى وزاب ثروت وأمير عيد وهنا غنيم، واجتمع النجوم السبعة معا وبشكل منفصل في نفس الوقت بتقديم حفل طويل على ثلاثة مسارح مواجهة للجمهور في تجربة جديدة من نوعها فى عالم الحفلات وتم إسدال الستار على السهرة بأغنية جماعية للرباعي أمير والعسيلي وهنا وأبو تحت مسمى "بتقولها إزاى"، مصحوبة بألعاب نارية أشعلت الأجواء "حرفيًا".