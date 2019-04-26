بالفيديو: بعد سنوات من القطيعة.. هيا الشعيبي تعلن الصلح مع طارق العلي

أعلنت الفنانة هيا الشعيبي صلحها مع مواطنها الفنان طارق العلي بعد سنوات من الخلافات والمقاطعة، معربة عن سعادتها بهذا الصلح وأنها طوت الصفحات السوداء بينهما.

وكشفت “هيا” في تصريحات تلفزيونية كواليس الصلح، قائلة: “اجاني اتصال مفاجئ، وايد استأنست وقلت حمدالله لازم نطوي الصفحات السوداء في حياتنا ونبدأ بصفحة جديدة برمضان، اليوم (حمني) المذيع الصغير، اتصل بي خلال برنامجه في إحدى المحطات، وقال لي بدخلك (لايف) معانا”.

وأضافت “ولا برد علي (بو حمود) الفنان طارق العلي فرحت وايد باتصالهم واستضافوني معاهم، أنا اليوم أقول أي شيء كان في السابق يروح خلاص، نحنا ناس لازم نسامح بعضنا ونحب بعضنا، بوحمود انت استاذ بمكانك وفي مسرحك”.

وتابعت “شكرا على استضافتكم واتصالكم علي، وأنا سعيدة بهذا الاتصال، عسى يوفقك بعملك الجديد، حمني ما قصر ومبادرة جميلة”.

ويعود الخلاف بسبب امتناع هيا الشعيبي عن السفر مع أسرة مسرحية “تحت الصفر” إلى دبي، وهي التي تؤدّي في المسرحية دور البطولة، إلى جانب الفنان طارق العلي، ثم توالت حرب كلامية بينهما ورفع عدة قضايا في المحاكم بين الطرفين.