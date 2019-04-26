إليسا تهدد الساخرين من ديانتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذرت الفنانة اللبنانية إليسا، الساخرين من ديانتها، وهددتهم في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وذلك بعد ساعات من احتفال المسيحيين بأسبوع الآلام.

وقالت إليسا في تغريدتها: «كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر.. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا».

وجاءت هذه التدوينة بعدما احتفلت إليسا بأسبوع الآلام عبر حسابها على «انستجرام»، حيث نشرت صورة للسيد للمسيح والعذراء مريم وعلقت عليها بكلمات ترنيمة «واحبيبي»، لفيروز وكتبت: «وا حبيبي وا حبيبي.. أي حال أنت في.. بتمنالكن نهار صلاة مبارك، تا تكونو أقرب من الله، بآلام المسيح المجيدة».

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وانهالت عليها بعض التعليقات التي سخرت منها ومن الدين المسيحي، مما دفعها للانفعال وتهديد متابعيها بالبلوك في حال سخروا من دينها.

من ناحية أخرى، أحيت إليسا، حفلها الغنائي الأول في جدة السعودية الجمعة 19 أبريل مع النجم ماجد المهندس، متألقة بإطلالة سوداء حملت توقيع دار ماكس مارا Max Mara العالمي.

اليسا اختارت في الحفل الأول لها فستاناً أسود طويلاً من المخمل، وأكماماً طويلة، وحزاماً عند الخصر، حيث لاقى بجسدها وكشف أنوثتها بشكل ملفت.