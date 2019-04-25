نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 22 دقيقة مضت التعليقات على الأمير هاري يفاجئ كيت ميدلتون في يوم أنزاك السنوي – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك دوق ساسكس، الأمير “هاري”، زوجة أخيه دوقة كامبريدج الأميرة “كيت ميدلتون” الاحتفال السنوي بـ”يوم أنزاك” السنوي اليوم، وحضر الأمير بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة وسط تقديرات بعدم ولادة “ميغان ماركل” حتى الآن.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أنه لم تتم طباعة اسم دوق ساسكس على طلب الخدمة بسبب احتمال ولادة زوجته الوشيكة في أي لحظة، ولكن بحضور الأمير “هاري” للنصب التذكاري الذي استمر لمدة ساعة في لندن يشير إلى أن عائلة ساسكس لا تزال في انتظار مولودها الأول.

وفي دير وستمنستر، تم استقبال “هاري وكيت” من قبل عميد وستمنستر الذي صافحهما عندما دخلا من الباب الغربي للدير، للبدء في المراسم الاحتفالية لتكريم تضحيات القوات الأسترالية والنيوزيلندية، في الوقت الذي يقوم الأمير “ويليام” بزيارة رسمية في نيوزيلندا من أجل هؤلاء الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في الهجمات الأخيرة.

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تجاذب “هاري” أطراف الحديث مع المفوض السامي الأسترالي “جورج برانديز” ونائب المفوض السامي النيوزيلندي “ديفيد إيفانز”، كما فعلت “كيت”، ومن المرجح أن تكون “ميغان” في منزل فروغمور الريفي الذي تم تجديده حديثًا في ويندسور برفقة والدتها.

يخصص يوم “أنزاك” والموافق 25 أبريل من كل عام، لتكريم ذكرى مات الآلاف من جنود “أنزاك” وهو فيلق الجيش الأسترالي والنيوزيلندي، في حملة غاليبولي المشؤومة عام 1915، مع بدء الحرب العالمية الأولى.