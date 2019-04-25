ظهور ساحر وجذاب لتيفاني ترامب برفقة والدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت تيفاني ترامب في احدث إطلالة لها، برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، بصورة جذابة وأنيقة للغاية، خلال تواجد العائلة في عطلتها.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد سافر إلى منتجعه في “مارالاجو” على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، لقضاء إجازة عيد الفصح، برفقة تيفاني وميلانيا لقضاء وقت ممتع هناك.

صحيفة “بيبول” نشرت عدة صور لتيفاني حيث ارتدت فستان قصير بلون فاتح، جذبت به الأنظار.

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الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، كانا قد قدما التهنئة للأمريكيين بمناسبة عيد الفصح، وحضر الرئيس برفقة ميلانيا احتفالا لعيد الفصح يقيمه البيت الأبيض سنويا، وقد حضره هذا العام حشد كبير من الضيوف، وشاركت فيه فرقة موسيقى عسكرية.. وقال الرئيس في كلمة من شرفة البيت الأبيض: “أتمنى للجميع عيد فصح سعيدا”.

دونالد ترامب وزوجته كانا قد نزلا من الشرفة وتجولا وسط الحاضرين، ثم أطلق الرئيس صافرة انطلاق ما يعرف باسم Easter Egg Roll وهي مسابقة مخصصة للأطفال الذين يحضرون برفقة ذويهم، وتتضمن قيامهم بجر البيض في حديقة البيت الأبيض.