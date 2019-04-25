بعد عودتها للقاهرة.. هجوم غير مسبوق على “سالي عبدالسلام” واتهامها بتضخيم ما حصل

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 12:03 صباحاً - أعلنت المذيعة سالي عبد السلام أنها عادت للقاهرة بعد أزمتها مع ضابط في مطار بيروت الذي سحب جواز سفر والدتها التي كانت معها هناك.

وقالت سالي إن الضابط أهان والدتها بلا سبب، وادعى أنها قامت بإزالة شريط الطابور، مع أن ذلك لم يحدث.

ووجهت الشكر للسفارة المصرية بعدما تواصلت معها عن طريق مساعدة من رضوى الشربيني، كما وجهت الشكر لكل الضباط والمواطنين اللبنانيين الذين ساندوها في أزمتها بالمطار.

وتوعدت سالي ضابط مطار بيروت بسبب إهانته لوالدتها، وأكدت أنها لن تتنازل عن حقها وتحاول الوصول إلى ريا الحسن وزيرة الداخلية في لبنان، لتتقدم بشكوى ضد الضابط عما بدر منه.

واعتبر العديد من متابعيها أن ما حصل مليء بالتضخيم وتركيب القصص، لافتين الى انها قامت بحذف خاصية التعليقات خلال تواجدها في المطار كي لا يتم تكذيبها على العلن ومن ثم عادت وفتحت الخاصية لتنهال عليها الكثير من التعليقات التي هاجمتها واعتبرت تصرفها خاطئ ويسيء لها وليس للضابط الذي يقوم بعمله لضمان الأمن في المطار.



وكانت سالي قد وجهت من خلال صفحتها على تطبيق “انستغرام” استغاثة للسفارة المصرية في لبنان، طالبت فيها بتمكينها من العودة إلى بلدها مصر، بعد احتجازها في مطار “رفيق الحريري” الدولي في بيروت، أثناء عودتها رفقة والدتها.

ووثقت عبد السلام من خلال مقاطع فيديو الزحمة الكبيرة الحاصلة في المطار بسبب بعض الاشغال، واتهمت فيه أحد ضباط المطار بمعاملتها بطريقة سيئة وقالت: “أنا دلوقتى قاعدة في مطار بيروت بقالي 4 ساعات طيارتنا جت الساعة 7:30 مصر للطيران، ماما قاعدة تعبانة مجبولهاش أي حاجة مجبولهاش حتى دكتور.. الضابط جه خد مني الباسبور ومعملش أي حاجة وموقفني في الطابور 3 ساعات عشان الشريط مش عارفة متشال فجاي بيزعق لماما.. بقوله متزعقش لمامي وملكش حق تزعق لأمي”.



وأضافت: “الظابط واخد الباسبور بتاع مامي أنا عرفت أخد باسبوري.. مش عارفة ارجع مش عارفة اعمل أي حاجة.. أنا مش عايزة أجي البلد دي تاني خلاص.. أنا هنا يا جماعة لو مش هيحترموني أنا مش عايزة أجي لبنان ثاني أنا عايزة حد يتصرفلي أنا عايزة أوصل”.

وقد علقت على موقع التواصل الإجتماعي:

شكراً سيادة السفير ..شكراً السفارة المصرية و شكرا كلام وافعال اهل لبنان الجدعان❤️❤️

على راسى وبحبكم اكتر والله العظيم وكل اصحابى هنا عارفين غلاوتهم وكانوا فى ضهرى ❤️

انا اقسم بالله ويحاسبنى على كلامى عمرى ما افتريت على حد ولا عمرى سبت حقى وانا مش عارفة اخده!!

اهلى ربونى كدة! تسلم الاهالى اللى تقولك حتى لو هنتحبس ظلم بس الا كرامتك وكنا مستعدين امبارح لو وصلت لكدة من الافترى!!

بس اسيب حقى لا! متلومش غير نفسك لو رخصت نفسك ومعيشتش راجل وجدع ولو فيها موتك!

ما بالك لو حق امك وهى معاك!!!

لما تبقى قادر تاخد حقك سيبه غير كدة لا!! اعفو وانا فى مصدر قوة مش عن ضعف وقلة حيلة وكسرة…

اسفة… رداً على كل اللى افتكر ان عشان شخصية عامة يحصل كدة!

اقسم بالله العظيم ولا عمرى اتعاملت على انى احسن من حد ولا عندى واسطة ولا دخلت شغلى بواسطة ولا بحب لا الواسطة ولا بطلب خدمات من حد واللى يسمع عنى ومنى عارف كدة!

حتى شغلى حفيت وراه ولسه مجهودى هو اللى بيفضلنى ودعوات امى وبركة ربى غير كدة لا…

#الحمدلله على كل شئ وده اقل رد اعتبار ليكى يا امى!

ربى يخليكى ليا و ما يحرمنا منك و تفضلى بتدعيلى ومعايا عشان انا من غيرك ولا حاجة ولا حد بيحبنى قدك فى الدنيا دى ❤️ ربى يخليلكم امهاتكم و تفضلوا بارين بيهم و يرحم اللى ماتت منهم و يعوضهم يا رب ..ربى يرزقكم كل الخير

اوعى تسيب حقك لو مش قادر تاخده!

متلومش غير كرامتك عشان اتنازلت عنها بالرخيص! متمشيش امورك لو مش غلطان ولو غلطان اعتذر وبوس راس اللى غلطت فيه لحد ما يرضى الا حق العبد! #اللهم_بارك



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