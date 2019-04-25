فيديو من الكواليس لناصيف زيتون يشعل مواقع التواصل.. شاهدوا ماذا حصل لن تصدقوا!

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 12:02 صباحاً - بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقة “بيت الكل” مع النجم ناصيف زيتون السبت الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الكواليس خلال تحضير الاخير لأغنية طريفة قدمها للمرة الأولى على الهواء.



وظهر النجم السوري مع النجم عباس جعفر الذي قدم له كلمات أغنية خلال الحلقة وقرر بيعها له بطريقته العفوية والمحببة للمشاهدين.



وفي الكواليس تدرب ناصيف مع جعفر لتقديم الاغنية على الهواء مباشرة، وبدا عليه علامات الدهشة والاستغراب من الكلمات المضحكة. ورغم ذلك قدمها بأسلوبه المميز وصوته الجميل.

وشهدت الحلقة اطلاق كليب اغنية “أزمة ثقة” الخاصة بالجزء الثالث من المسلسل “الهيبة الحصاد” ولاقت رواجاً كبيراً بعد ساعات من نشرها على السوشيال ميديا وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.