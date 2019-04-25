شاهدوا بعد غياب طويل.. باسم يوسف يعود في رمضان بفكرة جريئة

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 12:02 صباحاً - بعد غياب طويل عن البرامج الناطقة باللغة العربية وانشغالها في الولايات المتحدة الأميركية، يعود الإعلامي المصري باسم يوسف إلى الظهور في برنامج جديد ومختلف خلال شهر رمضان المقبل.



وتحدث يوسف على صفحة “Plant Based Diet Egypt” أنه يعود ببرنامج على موقع “يوتيوب” لشرح النظام الغذائي الصحي والنباتي الذي تم إنشاء “الغروب” من أجله.

وأضاف “أنا كان عندي حلم كبير إنى أعمل فيديوهات لشرح النظام ده لأكبر عدد ممكن من الناس، وأخيرا بعد أكتر من 5 سنين قدرنا نعمل حاجة صغيرة بس حتكون مفيدة جدا لأكبر عدد من الناس اللي بتسأل علي النظام للناس اللي بتعاني من شرح الموضوع للناس اللي حواليهم. البرنامج حينزل في رمضان على يوتيوب”.



وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية وحتى بداية شهر رمضان سيقوم بنشر “بوستات وبروموهات عشان نشجع الناس”.

وطالب باسم أعضاء الغروب أن يقوموا بالمشاركة “تعم الفائدة على أكبر قدر من الناس لصحة جيدة”.