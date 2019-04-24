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مهرجان دعم الشباب والأفلام القصيرة في دمشق يُكرّم سمية الخشاب

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دمشق - لايف ستايل

كرّم مهرجان دعم الشباب والأفلام القصيرة في دورته السادسة في دمشق الفنانة المصرية سمية الخشاب، وهو المهرجان الذي ينطلق حتى 28 أبريل/ نيسان الجاري.
وقالت الخشاب إن أهل سورية يتمتعون بالطيبة والكرم وحفاوة الاستقبال، وإنها سعيدة جدا بأن سورية تعيش الآن حالة من الاستقرار وهو ما تعكسه المهرجانات السينمائية التي تقام على أرضها.

وأكدت أن سورية عزيزة على قلبها وأنها شاركت من قبل في أكثر من مهرجان فيها وكانت عضو لجنة تحكيم مهرجان دمشق للأفلام الطويلة وكرمت في أكثر من مهرجان سينمائي ولديها الكثير من الأصدقاء بها.

وكُرّمت الفنانة المصرية سمية الخشاب في ، بـ"ختم الرسول" من قبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين وهو ما أثار غضب جماهير المملكة وتسبب في سيل لاذع من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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