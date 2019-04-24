بالفيديو: الجماهير تطارد محمد إمام أثناء تصوير «هوجان» في أحد القطارات

شارك الفنان محمد إمام مقطعَ فيديو له، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، ظهر فيه وهو يستكمل تصوير مسلسل «هوجان»، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهر محمد إمام في الفيديو وهو يصوّر مشاهده داخل أحد القطارات، وجمهور المنطقة المجاورة يلاحقونه ويحيطون به ويلتفون حوله في حفاوة بالغة منهم.

وعلّق محمد إمام على الفيديو قائلًا: «النهارده كنت بصوّر المسلسل في قطار بحري.. مش عارف أقولكم إيه على استقبالكم ليا في كل محطة.. طب والنبي فيه في حلاوتكم.. إن شاء الله هتشوفوني لأول مرة باللهجة الفلاحي في مسلسل هوجان».

ويجسد محمد إمام، خلال أحداث المسلسل، شخصية بطل خارق، ويقدم رحلة صعوده إلى أن يصبح أحد مشاهير المجتمع.

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«هوجان» بطولة: صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عبير صبري، عمر محمد متولي، هاجر أحمد، وأسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

شاهدي الفيديو :