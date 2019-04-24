شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف مصيلحى : فيلم Avengers: Endgame كامل العدد لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان أشرف مصيلحى مدير أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر لـ"الخليج 365"، أن الجزء الرابع والأخير من فيلم Avengers، الذى يأتي باسم " Avengers: Endgame"، ارتفعت نسبة بيع التذاكر الخاصة به من 70 % إلى حوالى الـ 80 إلى 90 %، في حالة هي الأولى من نوعها، مما يعنى أن الفيلم تم حجزه بالكامل في السينمات، لمدة حوالى أسبوعين قادمين، وأكد على ردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها الفيلم في أولى حفلات منتصف ليل أمس الثلاثاء.
ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.
واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.
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