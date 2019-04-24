رقص ابنتيّ نانسي عجرم الاحترافي يشعل المواقع… شاهدوا حركاتهما العفوية التي سرقت القلوب

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 06:55 مساءً - أشعلت ميلا وإيلا، ابنتا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مواقع التواصل بعد انتشار فيديو جديد لهما وهما ترقصان.

وظهرتا فيه وهما تقومان بالحركات الراقصة على أنغام موسيقى أجنبية بطريقة احترافية، فبدا وكأنهما تعلمتا أداءها في وقت سابق.

وأطلق ذلك عدداً كبيراً جداً من التعليقات التي أبدى أصحابها إعجابهم الشديد بجمال الطفلتين وعفويتهما وبراءتهما.



وركّزت بعض التعليقات على الشبه بين الطفلتين ووالدتهما. ويشار إلى أن الأخيرة احتفلت منذ أيام قليلة بيوم ميلاد ابنتها إيلا.

ونشرت لذلك صورة جمعتها وأفراد أسرتها أمام قالب حلوى حضّر للمناسبة. وتعليقاً كتبت: “يوم ميلاد سعيد لحَلوانا إيلا. أحبك حياتي” محققة أكثر من 519 ألف إعجاب.

وتشاركت مع متابعيها صوراً أخرى من أجواء الحفل. وظهرت فيها معتمدة إطلالة كاجول بسيطةومن دون مكياج وقد غنت ورقصت برفقة زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم وابنتهما الكبرى ميلا.

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عيد ميلاد إيلا