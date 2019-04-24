كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 06:55 مساءً - تنتشر الكثير من التفسيرات غير العلمية للأحلام وخصوصاً المزعجة منها أو الكوابيس. إلا أن دراسة علمية وضعت حداً للتكهنات وأظهر حقيقة الأمر.
وتوصل باحثون من بريطانيا وفنلندا والسويد في دراسة نشرت نتائجها صحيفة JNeurosci إلى التفسير العلمي لهذه الظاهرة.
ورأوا أن رؤية الكوابيس ليلاً تنتج عن خلل في توازن النشاط الذهني بين قسمي الدماغ الأيمن والأيسر.
وشملت الدراسة 7 رجال و10 نساء يتمتعون بصحة جيدة. وطلب منهم قضاء ليلتين داخل مختبر النوم.
وقام العلماء بتسجيلات خاصة تساعد على تحليل نشاطهم الدماغي. وعندما استيقظوا تمت دعوة المشاركين إلى رواية الأحلام التي راودتهم.
وتبين أن الأشخاص الذين رأوا الكوابيس أو الأحلام المزعجة هم الذين يشهدون نشاطاً عند الجزء الأيمن من الدماغ، أكبر بكثير من ذلك الذي يتسم به الجزء الأيسر منه.
ولفت الخبراء إلى أن هذا يسبب ظهور مشاعر انفعالية مثل الغضب أثناء النوم وأن الكوابيس مجرّد ترجمة لهذه الحالة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخيراً إليكم التفسير العلمي للأحلام المزعجة والكوابيس.. لهذا ترونها أثناء نومكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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