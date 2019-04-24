اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان جورج وسوف الأغنية المصوّرة على طريقة الفيديو كليب "سكت الكلام" عبر قناته الرسميّة على YouTube وكافّة المتاجر الرقميّة العالميّة. وهي أغنية شعبيّة طربيّة بامتياز من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا.
وجاءت المفاجأة أن يظهر إلى جانبه النجمين السوريّين، عابد فهد وميلاد يوسف، إضافة إلى الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب في الكليب من إنتاج شركة "إعمار ميوزك" للأعمال الفنية. علماً أنه يحمل توقيع المخرج أحمد المنجد الذي قدّم صورة قيل أنها ستشكل نقلة نوعية على مستوى الكليب العربي لكونه يحمل إطاراً دراميا مشوّقاً وسيلعب فيه "فهد" دور صديق "وسوف" الذي يظهر ليقول: "بتعرف يا أبو وديع صرت خاف امشي وادعس على شي دمعة من كثر ما بكينا"!
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان الطرب جورج وسوف يطلق "سكت الكلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.