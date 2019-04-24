سلطان الطرب جورج وسوف يطلق "سكت الكلام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان جورج وسوف الأغنية المصوّرة على طريقة الفيديو كليب "سكت الكلام" عبر قناته الرسميّة على YouTube وكافّة المتاجر الرقميّة العالميّة. وهي أغنية شعبيّة طربيّة بامتياز من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا.

وجاءت المفاجأة أن يظهر إلى جانبه النجمين السوريّين، عابد فهد وميلاد يوسف، إضافة إلى الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب في الكليب من إنتاج شركة "إعمار ميوزك" للأعمال الفنية. علماً أنه يحمل توقيع المخرج أحمد المنجد الذي قدّم صورة قيل أنها ستشكل نقلة نوعية على مستوى الكليب العربي لكونه يحمل إطاراً دراميا مشوّقاً وسيلعب فيه "فهد" دور صديق "وسوف" الذي يظهر ليقول: "بتعرف يا أبو وديع صرت خاف امشي وادعس على شي دمعة من كثر ما بكينا"!

